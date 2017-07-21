Верховный суд: Истцам решивших свои споры мирным путем вернули более 1,5 млрд. тенге

«Для мотивации сторон к мирному урегулированию споров, при заключении ими соглашения на ранних стадиях процесса предусмотрен материальный стимул – возврат госпошлины» - Елис Абдыкадыров.

В Казахстане в полную силу заработал институт упрощенного производства. Более 3 тысяч дел было рассмотрено с заключением мирового соглашения, более 13 тысяч с применением медиации, 283 в порядке партисипативной процедуры. Об этом сегодня на расширенном заведении судей Верховного суда рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Институт упрощенного производства введен для рассмотрения дел, не представляющих определенные сложности. Это позволило сторонам минимизировать материальные затраты за счет отсутствия необходимости присутствовать на заседании, ознакамливаться с материалами дела посредством удаленного доступа».





По его словам, в истекшем полугодии, в упрощенном производстве рассмотрено более 255 тысяч дел, что составляет 62,5% от общего количества оконченных гражданских дел.





«Другой немаловажный фактор – институт примирительных процедур, когда стороны непосредственно принимают участие в принятие решений. И это отвечает философии общество достижение мира, и их согласие. Свыше 3 тысяч дел рассмотрено с заключением мирового соглашения. 13 тысяч 900 дел с применением медиации, 283 дела в порядке партисипативной процедуры. Всего альтернативным способом разрешено свыше 17 тысяч споров, что на 4 тысячи больше прошлогоднего показателя» - привел данные он.





Он также рассказал о финансовых выгодах мирного урегулирования споров.





«Для мотивации сторон к мирному урегулированию споров, при заключении ими соглашения на ранних стадиях процесса предусмотрен материальный стимул – возврат госпошлины. В местных судах – в полном объеме, в кассационных– 50% от уплаченной суммы. В этой связи всего из бюджета истцам возвращена госпошлина на сумму свыше 1,5 млрд. тенге».





Татьяна Ковалева, Астана.





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