Стрельба у прокуратуры: Дело о доведении до самоубийства поручено МВД РК
21 июля 2017, 19:45
Если факт доведения до самоубийства подтвердится, все, кто причастен к этому будут привлечены к ответственности, - заявили в Генпрокуратуре.
Генеральный прокурор РК 20 июля направил своего спецпредставителя для детального выяснения всех обстоятельств стрельбы в Целиноградском районе, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, сейчас идёт служебная проверка для установления обоснованности позиции прокурора по уголовному делу о хищении бюджетных средств, по которому проходил Жампозов О.А.
"Генеральной прокуратурой дело о доведении его до самоубийства, начатое РОВД Целиноградского района, перепоручено МВД РК. Надзор за следствием возложен не на прокуратуру Акмолинской области, а на прокуратуру Астаны. Если факт доведения до самоубийства подтвердится, все, кто причастен к этому будут привлечены к ответственности, установленной законом. Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, в котором Жампозов О.А. наряду с другими пятью лицами, проходил в качестве подсудимого, расследовалось Антикоррупционной службой по Акмолинской области", - говорится в сообщении.
В связи с произошедшим, 24 июля новый прокурор из областной прокуратуры на процессе заявит ходатайство перед судом о возобновлении судебного следствия по этому делу. Результаты проведённой прокуратурой работы будут доведены до сведения общественности.
"Генеральная прокуратура соболезнует родным и близким Жампозова О.А. и гарантирует полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела", - заключили в Генпрокуратуре.
Фото: vestikavkaza.ru.
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