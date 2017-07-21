Путин рассказал о жизни без соцсетей

Российский лидер рассказал, что в сети есть около пяти тысяч аккаунтов, которые ведутся от его имени, однако сам он отношения к этим страницам не имеет.

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него нет ни одного аккаунта в социальных сетях. Об этом он рассказал в пятницу, 21 июля, во время визита в сочинский образовательный центр «Сириус» для одаренных детей.





Глава государства добавил, что в конце трудного дня его больше волнует не интернет, а то, как «быстрее до койки добраться».





«Сотрудники моего аппарата, администрации, конечно, очень активно используют интернет во всех его ипостасях, но я лично физически этим не пользуюсь», — сказал он.





Российский лидер рассказал, что в сети есть около пяти тысяч аккаунтов, которые ведутся от его имени, однако сам он отношения к этим страницам не имеет.





«Надеюсь, что ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я», — отметил он.





Говоря о никах, Путин заявил, что не понимает, для чего люди прячутся в соцсетях за псевдонимами.





«Я начинал свою работу в органах внешней разведки и пользовался тогда в силу необходимости псевдонимами, а сейчас это для меня нелепо», — сказал президент, добавив, что ранее представлялся Платовым.







