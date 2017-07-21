«Астана» сыграла вничью со «Спартаком» в Лиге Чемпионов

«Астана» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов дома сыграла вничью с юрмальским «Спартаком» — 1:1.





Разгрома, именно его ждали от подопечных Станимира Стойлова в Астане, то, чего не смогли они сделать в Латвии. Соперник хотя и был совсем не простым, но до чемпиона Казахстана явно не дотягивал.





Никаких изменений в стартовом составе казахстанского клуба в сравнении с первой игрой не было, на поле вышли все те, кто принес победу в Юрмале. Хозяева с первых минут принялись штурмовать ворота соперника из разных положений, однако латыши были не так просто и особо развернуться не дали. Подача углового гостями завершилась ударом головой Сергея Пушнякова, получилось опасно, Александр Мокин был на месте. «Астана» ответили через несколько минут, Патрик Твумаси головой скинул в центр и Серикжан Мужиков пробил прямо по центру ворот. Эдгарс Гаурачс со штрафного мощно метил в «девятку», Мокин успел забрать мяч. Следом еще один выстрел по воротам Мокина, голкипер отбил, на добивании Евгений Козлов пробил выше цели. Ответ от хозяев, подача в штрафную и Игорь Шитов низом метил в дальний угол, не попал. Твумаси видимо снова желал забить и все время бил, причем преимущественно издали. Игра была живая, после 30-й минуты инициатива практически полностью перешла к «Астане», но голов не было.





«Астана» со свистком на второй тайм сразу бросилась вперед, команда хотела победить. Иван Маевский и Жуниор Кабананга стреляли издали, Евгений Неругал справился. Хозяев хватило на минут пять, затем вновь «Спартак» стал огрызаться. Повторялся сценарий первой половины, когда у гостей хватил сил не минут тридцать. Однако, на этот раз не получилось удержать свои ворота, неудержимый Твумаси ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот — 1:0. Гости ринулись вперед, стараясь видимо забить, но... казалось, не хватало класса. Марек Зуб решился на замену, что помогло команде в дальнейшем. Казахстанцы старались забить еще, все-таки все ожидали как минимум трех голов, но на острие не ладилось, как и в целом с реализацией. Дождались астанчане, Эдгар Варданян дальним выстрелом поразил цель — 1:1. Сразу после этого на поле вместо Срджана Граховаца появился Абзал Бейсебеков. Пошли «качели», гости явно не собирались завершать свой путь в турнире. «Астана» решила запереть соперника на его половине поля, чтобы обезопасить себя, это получилось сделать, но вопросы по игре в целом остались.





Следующий соперник «Астаны» определится в противостоянии польской «Легии» и финского «Мариехамна».





«Астана» (Астана, Казахстан) — «Спартак» (Юрмала, Латвия) 1:1 (0:0)

Первый матч: 1:0

Голы: Твумаси 59 (1:0), Варданян 70 (1:1)

Предупреждения: Маевский 90 — Стуглис 43, Платонов 75, Варданян 90+1

«Астана»: Мокин, Шитов, Аничич, Кляйнхайслер (Муртазаев 76), Мужиков (Постников 87), Граховац (Бейсебеков 72), Маевский, Твумаси, Логвиненко, Кабананга, Шомко

«Спартак»: Неругал, Стуглис, Шлампе, Варданян, Пушняков, Гаурачс (Платонов 65), Козлов Е., Стуглис (Козлов В 83), Ибрагимов, Габелок, Михадюк

Главный судья: Хараламбос Калогеропулос (Греция)

18 июля. Астана. «Астана Арена».







