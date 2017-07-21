Путин объяснил, почему был без зонта в День памяти и скорби

Президент рассказал, что ему даже в голову не пришло поступить иначе, и привел пример, что войскам в годы Великой Отечественной войны приходилось сражаться днем и ночью в любую погоду.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не воспользовался зонтом в День памяти и скорби, когда начался проливной дождь на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата, передает передает РИА Новости





"Во-первых, дождь пошел неожиданно. Есть такое свойство у дождя, иногда начинается неожиданно. Это первое. Второе, я не считаю, что те, кто стояли под зонтом, что-то нарушили, какой-то протокол. Особенно это касается женщин, они же там занимаются — вот художники знают, чем женщины занимаются. Они должны как бы поберечь себя и выглядеть прилично", — сказал Путин в ходе общения с детьми в образовательном центре "Сириус", отвечая на вопрос одной из воспитанниц, которая попросила его рассказать, почему он практически один из немногих был без зонта на церемонии.





Путин в День памяти и скорби, 22 июня, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Когда началась церемония, пошел дождь, и президент и все участники церемонии шли к Вечному огню под дождём.





Президент рассказал, что ему даже в голову не пришло поступить иначе, и привел пример, что войскам в годы Великой Отечественной войны приходилось сражаться днем и ночью в любую погоду.





"Там живут, там погибают. Это такая ужасная на самом деле ситуация. Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт в самый момент, когда происходит возложение венка. Действительно, дождь прошелся сильный. Но не то, что я там о чем-то подумал или не подумал, принял какое-то решение. Мне в голову не пришло, что можно как-то иначе себя повести. Я считаю, что это нормально. Не сахарные, не растаем", — сказал Путин.



