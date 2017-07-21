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Министр здравоохранения заверил, что систему ОСМС сделают эффективной и прозрачной

21 июля 2017, 21:23

Данная система позволит повысить качество оказания медицинских услуг в Казахстане за счет роста конкуренции между медорганизациями.

Кроме того, в ходе теледебатов на телеканале «Хабар» министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поставил вопрос ребром о том, почему работающие казахстанцы - налогоплательщики должны содержать называемую «самозанятой» часть населения, которая не платит налоги, передает корреспондент Zakon.kz.

«Касательно теневой занятости, сегодня, к сожалению, у нас почти 2,5 млн человек не вовлечены в экономику. Они не платят налоги, но вместе с тем они пользуются бесплатным здравоохранением, образованием, Рахим (Ошакбаев, экономист) предлагает оставить все как есть. Пусть эти люди дальше, как говорится, живут и пользуются этими услугами, а мы, остальное работающее население будем платить и содержать их», - сказал глава Минздрава.

При этом он добавил, что «если бы казахстанские экономисты хорошо поработали, и государство зарабатывало так, как развитые страны», то и Казахстан тратил бы 4 тысячи долларов на человека, как в бюджетной модели Великобритании.

«Наверное, этот вопрос не поднимался бы тогда. Реально - нужно зарабатывать, больше откладывать денег на здоровье. Другой момент - мы должны использовать все инструменты, чтобы сделать эту систему эффективной, прозрачной, чтобы она была ориентирована на качество. Именно это мы планируем сделать. И я убежден, что будет повышаться в системе медицинского страхования конкуренция между поставщиками медуслуг», - добавил Е. Биртанов.

По его мнению, это реальное право выбора для казахстанцев.

«Люди будут забирать лучших врачей, лучшие клиники. Доступность медуслуг увеличится. Кстати, уже в следующем году мы количество бесплатный лекарств для населения, то есть количество увеличим с 2 млн до почти 3 млн Это в рамках системы ОСМС», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: medikforum.ru.

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