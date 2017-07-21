Елжан Биртанов: Система ОСМС - это система страхования финансовых рисков
21 июля 2017, 21:27
«У каждого общества есть риски, и система страхования — это система сбора, откладывания денег, страхование финансовых рисков» - отметил министр.
Система Обязательного медицинского страхования – это система страхования финансовых рисков. Так объяснил работу ОСМС министр здравоохранения Елжан Биртанов во время онлайн дебатов на телеканале «Хабар» с экономистом Рахимом Ошакбаевым, передает корреспондент Zakon.kz.
Он предложил посмотреть на страхование с точки зрения семьи и общества.
«У каждого общества есть риски, и система страхования — это система сбора, откладывания денег, страхование финансовых рисков. Если это персональное страхование, то я складываю деньги на какой-то несчастный случай. Если мы как общество, как нация, страна, все договорившись в законе накапливаем деньги для того, чтобы покрыть наши финансовые риски в связи с ростом заболеваемости».
«В связи с тем, что нужны новые лекарства, технологии. Это самая что ни на есть классическая модель социального страхования, которая в большинстве развитых стран внедрена один в один».
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: gratanet.com.
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