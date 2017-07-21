Главный тренер ФК «Кайрат» покинул пост

21 июля 2017, 21:42

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.

Грузинский специалист Кахабер Цхададзе больше не является главным тренером алматинского «Кайрата».

После вчерашнего вылета алматинского клуба из Лиги Европы Цхададзе попросил руководство клуба об отставке, и она была принята.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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