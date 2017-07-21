Глава Минздрава выразил готовность отвечать на вопросы казахстанцев на регулярной основе

Для этого он предложил проводить интернет-конференции.

По здравоохранению у казахстанцев накопилось немало вопросов. Это выяснилось в ходе теледебатов на канале « Хабар » министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и экономиста Рахима Ошакбаева. Глава Минздрава выразил готовность ответить на них на площадке интернет-конференций, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Вопросов много в целом по здравоохранению. Я предлагаю провести в ближайшее время интернет-конференцию - я готов ответить на все вопросы. Не только связанные с медстрахованием, но и с вопросами по качеству медуслуг, лекарствам, с лечением пациентам. Я готов это делать регулярно», - заявил Е. Биртанов.





В то же время он назвал «историческим шагом» внедрение в Казахстане обязательного медицинского страхования.





«Касательно в целом встречи, прежде всего, я хочу поздравить казахстанцев с тем, что мы сделали исторический шаг. Цивилизованный шаг в сторону модернизации нашей страны. Это наиболее оптимальная модель, которая решает вопросы будущего роста и вопросы качества здравоохранения для нас и для наших детей», - подчеркнул министр.





По его словам, благодаря расчетам, которые помогали делать эксперты Всемирного банка, в ближайшее время уже будет наблюдаться рост поступления новых денег в систему здравоохранения от медстрахования.





«Они пойдут на реальные простые нужды граждан. Уже в следующем году больше людей получат бесплатные лекарства. С 2019 года мы начнем расширять пакет медстрахования. Хочу сказать, что все граждане имеют равный доступ к системе ОСМС. Все предусмотрено. Также очень важно, что мы провели встречу, потому что сегодня мы должны понять, что здравоохранения - это не вопрос компетенции одного министра - это наша общая проблема. Это проблема всего общества. Мы должны все вместе делать этот вклад», - считает глава ведомства.





Со своей стороны Р. Ошакбаев заявил, что продолжает настаивать на отсрочке внедрения ОСМС.





«В первую очередь присоединяюсь к предложению Национальной палаты предпринимателей. На съезде публично палата обратилась с просьбой приостановить реализацию этой реформы до 2020 года, потому что она очень сырая. Второе - займитесь, наконец, здравоохранением. Мы вам будем помогать», - пообещал экономист.





При этом он считает, что министерству «не надо заниматься налогами».





«Давайте поймем ситуацию с реальными заболеваниями, с очередями, с тем, что завышается стоимость оборудования, с тем, что конкурируют поставщики, кто больше даст взятку, по статистике. У нас есть большая проблема со статистикой. Мы начали оценивать эффективность вашей деятельности - мы не смогли найти на вашем сайте статистики. Давайте займемся этим вопросами», - обратился экономист к главе ведомства.





Он напомнил, что у него на теледебатах три ключевых аргумента по поводу ОСМС.





«Мои ключевые контраргументы - их три, это новый налог. Я рад, что вы с этим согласились, вы уже в конце передачи начали говорить, что надо повышать налоги. Давайте займемся здравоохранением. Оставьте это господину Сулейменову (Тимур Сулейменов, министр нацэкономики РК)», - пояснил он.





«Второй контраргумент - это побег из бюджета. Вы не хотите испытывать никаких сложностей с тем, чтобы идти с бюджетными заявками. Качественно их планировать и тому подобное. И третий - это расходы растут, эффективности нет», - заключил Р. Ошакбаев.





Ксения Давыдова, Астана.



