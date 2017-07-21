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Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку

21 июля 2017, 22:24

Как сообщили СМИ, Шон Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo / Evan Vucci.

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