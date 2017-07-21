В Femen пояснили появление полуголой активистки перед Лукашенко и Порошенко

Устроившая обнаженный перформанс перед главами государств Анжелина Даиш сейчас находится в Печерском отделении полиции. Там с ней проводят профилактическую беседу.

Обнажившаяся перед президентами Украины и Белоруссии активистка Femen таким образом выражала отношение движения к визиту белорусского лидера Александра Лукашенко в Киев. Об этом в пятницу, 21 июля, на своей странице в Facebook написала основатель движения Анна Гуцол.





«Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие», — отметила Гуцол. Она добавила, что в 2011 году активистки движения «стали жертвами белорусского КГБ».





Женщина также рассказала, что устроившая обнаженный перформанс перед главами государств Анжелина Даиш сейчас находится в Печерском отделении полиции. Там с ней проводят профилактическую беседу.





В пятницу днем на церемонии подписания двусторонних документов в Киеве, в которой участвовали президенты Украины и Белоруссии — Петр Порошенко и Александр Лукашенко — появилась полуголая чернокожая женщина. Она начала выкрикивать лозунг «Жыве Беларусь!», он же был написан у нее на теле. После того как ее вывели из зала, Лукашенко что-то сказал украинскому коллеге и улыбнулся.





Femen — официально незарегистрированное движение женщин (в основном приезжих с Украины), известное эпатажными акциями. Как правило, для привлечения внимания на различных общественных мероприятиях активистки используют свое обнаженное тело. Действует с 2008 года. Первые акции проводились преимущественно в Киеве, с 2012-го группа перенесла активность в европейские страны. Основателями движения стали Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.





Источник: Lenta.ru.