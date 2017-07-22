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Уходящий в отставку Спайсер заявил, что будет работать до конца августа

22 июля 2017, 00:31

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подтвердил свою предстоящую отставку и сообщил, что останется работать до конца августа, сообщает РИА Новости.

​"Это было честью и привилегией — служить президенту (США) и этой замечательной стране. Я продолжу свою работу в течение августа", — написал Спайсер в Twitter.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам. По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Трамп предложил Спайсеру остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой", уточняет газета.

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.

Фото: AFP 2017 / Nicholas Kamm.

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