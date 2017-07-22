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В нескольких областях в субботу сохранится неустойчивая погода

22 июля 2017, 06:00

Лишь на западе, юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер, на севере республики ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Лишь на западе, юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.

В Карагандинской, Костанайской, днем Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Павлодарской, днем Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром - туман, - возможен град, шквал. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, шквал.

В Кызылординской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Южно-Казахстанской, Актюбинской, днем Жамбылской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской местами в Костанайской, Жамбыльской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

г. Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Казинформ

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