Голый мужчина обескуражил жителей Рудного

Мужчина не попал в поле зрения камер правоохранительных органов – его личность установить не удастся.





Голый человек шел по улице мимо магазина "Асия", когда его увидела пара, проезжающая в автомобиле. Ролик вызвал большой интерес у интернет-пользователей, которые снабдили его веселыми комментариями.





"Да мужик просто выплатил до конца ипотеку и теперь идет домой", — иронично предположил Александр Дайтхе.





Как сообщили в ГОВД Рудного, в поле зрения камер видеонаблюдения правоохранительных органов мужчина не попал, выяснить его личность невозможно.



