Голый мужчина обескуражил жителей Рудного
22 июля 2017, 07:05
Голый человек шел по улице мимо магазина "Асия", когда его увидела пара, проезжающая в автомобиле.
Горожане сняли на видео полностью обнаженного мужчину, разгуливающего по улицам Рудного, передают Костанайские новости.
Мужчина не попал в поле зрения камер правоохранительных органов – его личность установить не удастся.
Голый человек шел по улице мимо магазина "Асия", когда его увидела пара, проезжающая в автомобиле. Ролик вызвал большой интерес у интернет-пользователей, которые снабдили его веселыми комментариями.
"Да мужик просто выплатил до конца ипотеку и теперь идет домой", — иронично предположил Александр Дайтхе.
Как сообщили в ГОВД Рудного, в поле зрения камер видеонаблюдения правоохранительных органов мужчина не попал, выяснить его личность невозможно.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869768-965e69f8d825664b6c752636827f19a6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...