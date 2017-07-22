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Голый мужчина обескуражил жителей Рудного

22 июля 2017, 07:05

Голый человек шел по улице мимо магазина "Асия", когда его увидела пара, проезжающая в автомобиле.

Горожане сняли на видео полностью обнаженного мужчину, разгуливающего по улицам Рудного, передают Костанайские новости.

Мужчина не попал в поле зрения камер правоохранительных органов – его личность установить не удастся.

Голый человек шел по улице мимо магазина "Асия", когда его увидела пара, проезжающая в автомобиле. Ролик вызвал большой интерес у интернет-пользователей, которые снабдили его веселыми комментариями.

"Да мужик просто выплатил до конца ипотеку и теперь идет домой", — иронично предположил Александр Дайтхе.

Как сообщили в ГОВД Рудного, в поле зрения камер видеонаблюдения правоохранительных органов мужчина не попал, выяснить его личность невозможно.

Фото: скриншот

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