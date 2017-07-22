Палестинец зарезал троих израильтян на Западном берегу Иордана

Как отмечается, вооруженный ножом мужчина ворвался в дом на территории поселения Халамиш и набросился на находившихся в помещении людей, убив двух мужчин и одну женщину. Еще одна женщина с серьезными ранениями была доставлена в больницу.

Инцидент произошел на фоне массовых протестов палестинских арабов из-за запрета мусульманам младше 50 лет приходить на пятничную молитву в Аль-Аксе. В результате столкновений арабской молодежи с израильской полицией погибли три палестинца.





Изначально конфликт вокруг мечети разгорелся в пятницу, 14 июля, когда к ней полностью закрыли доступ для всех. Тогда три вооруженных палестинца начали стрелять по полицейскому патрулю, убив двоих стражей порядка, а затем попытались укрыться на территории мечети, где их и застрелили патрульные. Двери мечети открыли три дня спустя, однако, чтобы попасть в культовое сооружение, необходимо было пройти через рамку металлоискателя.