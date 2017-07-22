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Рейс Air Astana из Амстердама отменен из-за наличия алкоголя в крови второго пилота

22 июля 2017, 10:01

Авиакомпания принесла извинения пассажирам отмененного рейса за причиненные неудобства.

Рейс Air Astana KC 904/890 Амстердам-Атырау-Алматы отменен из-за наличия алкоголя в крови второго пилота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

«Авиакомпания «Эйр Астана» с сожалением сообщает, что 20 июля 2017 года второй пилот воздушного судна не прошел тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама. В данный момент проводится внутреннее расследование инцидента», — говорится в сообщении.

«Мы считает такое поведение непозволительным и примем меры в отношении сотрудника после получения результатов расследования», — подчеркивается в информации.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам отмененного рейса за причиненные неудобства.

Фото: Destinations.KZ

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