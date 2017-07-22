Рохер Каньяс подписал контракт с "Ордабасы"
22 июля 2017, 10:53
В шымкентском клубе колумбиец будет выступать под номером 81.
Футбольный клуб "Ордабасы" официально объявил о переходе колумбийского полузащитника Рохера Каньяса, передает Vesti.kz.
При этом не сообщается, на какой именно срок был заключен контракт с футболистом.
Рохер Каньяс выступает в Казахстане с 2012 года. Два сезона играл за карагандинский "Шахтер", затем три сезона провел за "Астану". Ранее играл в колумбийском "Индепендьенте", латвийском "Транзите", российской "Сибири", польской "Ягеллонии" и кипрском АПОЭЛе.
Всего в казахстанской премьер-лиге провел 142 матча, забил 19 мячей. Каньяс четыре раза становился чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка Казахстана. Колумбиец уже заявлен за шымкентский клуб, и может принять участие в матче с "Акжайыком" 22 июля.
Рохер Каньяс выбрал себе 81-й игровой номер.
Фото с сайта ФК "Ордабасы"
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