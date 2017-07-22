В получении взятки подозревается глава отдела земельных отношений Караганды

По подозрению в получении взятки задержан руководитель отдела земельных отношений Караганды, передает МИА «Казинформ»





Сабыржан Даутбергенов задержан следственно-оперативной группой департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области. Суд арестовал его на два месяца, то есть на период расследования.





«Обстоятельства совершения преступления нам неизвестны. Суд при санкционировании меры пресечения не давал оценку доказательствам, не анализировал их, - сообщили в суде. - Сабыржан Даутбергенов взят под стражу сроком на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 Уголовного кодекса «получение взятки должностным лицом».





Ранее административный суд привлек Даутбергенова к выплате штрафа за невыполнение судебного решения по заключению договоров аренды на земельные участки с собственниками киосков. На эти процессы ни Даутбергенов, ни юристы его отдела не пришли, в связи с чем суд обратился с письмом в Совет по этике департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции. На заседании Совета по этике чиновник заявил, что у него было времени ходить по судам. Члены Совета по этике не стали его привлекать к дисциплинарной ответственности.



