Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Карагандинской области найдена пропавшая 4-летняя девочка

22 июля 2017, 12:41

На данный момент девочка находится дома.

В Абайском районе найдена пропавшая четырехлетняя девочка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Вчера социальные сети взбудоражила информация о безвестном исчезновении четырехлетней девочки, которая пропала в трех километрах от села Есенгельды во время сбора ягод. Пропала девочка буквально на глазах у родителей. Самостоятельные поиски ни к чему не привели и родители, разместив объявление в социальных сетях, отправились в полицию.

"Сотрудники местной полицейской службы УВД Абайского района, родители, волонтеры и военнослужащие всю ночь прочесывали местность и обнаружили девочку в трех километрах от места ее исчезновения. Не смотря на то, что ребенок был легко одет, а ночью было довольно холодно, малышка не замерзла и хорошо себя чувствовала",- сообщили в ДВД.

На данный момент девочка находится дома.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...