В Карагандинской области найдена пропавшая 4-летняя девочка
22 июля 2017, 12:41
На данный момент девочка находится дома.
В Абайском районе найдена пропавшая четырехлетняя девочка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
Вчера социальные сети взбудоражила информация о безвестном исчезновении четырехлетней девочки, которая пропала в трех километрах от села Есенгельды во время сбора ягод. Пропала девочка буквально на глазах у родителей. Самостоятельные поиски ни к чему не привели и родители, разместив объявление в социальных сетях, отправились в полицию.
"Сотрудники местной полицейской службы УВД Абайского района, родители, волонтеры и военнослужащие всю ночь прочесывали местность и обнаружили девочку в трех километрах от места ее исчезновения. Не смотря на то, что ребенок был легко одет, а ночью было довольно холодно, малышка не замерзла и хорошо себя чувствовала",- сообщили в ДВД.
На данный момент девочка находится дома.
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