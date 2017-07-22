EXPO 2017: анонс мероприятий на 24 – 25 июля

24 – 25 июля 2017 года стартует пятая конференция Форума «Энергия Будущего» в рамках Астана ЭКСПО-2017.





Работу форума на тему «Всеобщий доступ к устойчивой энергетике» откроют Герасимос Томас, Заместитель комиссара ЕС по вопросам энергетики, Бакытжан Сагинтаев, Премьер-министр Республики Казахстан, Канат Бозумбаев, Министр энергетики Республики Казахстан, Траян Христеа, Посол, Глава Представительства Европейского Союза в Казахстане, и Клаус Троеэль, Генеральный секретарь Европейского инвестиционного банка. Ведущим пятой серии станет научный обозреватель Квентин Купер, популярный ведущий программы на BBC Radio 4.





Первый день конференции на тему «Экологически чистые решения для зданий будущего» будет посвящен обсуждению энергоэффективных решений в строительстве и городской архитектуре – новейшие технологии, передовые методы и инновации в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии попадут в центр внимания ведущих казахстанских и международных экспертов.





Лучшие европейские исследователи и участники рынка продемонстрируют успешные проекты и самые современные способы интеграции возобновляемых источников энергии в строительство и менеджмент объектов недвижимости, расскажут об энергоэффективных методах строительства, интеллектуальных строительных решениях, о городском дизайне и инфраструктуре умных городов. Кроме того, спикеры поделятся своими идеями о том, как чистая энергия будет определять города будущего.





Вторая часть конференции, посвященная теме «Термоядерная энергия: от научной фантастики до научного факта», соберет известных исследователей в данной области - представителей таких организаций, как EUROfusion, проект ITER, F4E и Национальный ядерный центр Казахстана, а также специалистов из ведущих национальных учреждений Европейского Союза и Российской Федерации.





Участники представят перспективы использования управляемого термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы в целях обеспечения доступной, безопасной и экологически устойчивой электроэнергией. Эксперты также обсудят потенциал сотрудничества между Европейским Союзом и Казахстаном в контексте недавнего подписания Соглашения между Международной организацией по термоядерной энергии ITER и Национальным ядерным центром министерства энергетики Казахстана.



