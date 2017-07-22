Аким Астаны объезжает город на автобусе
22 июля 2017, 14:14
Он проводит инспекцию проблем города.
Аким Астаны Асет Исекешев со своими заместителями и акимами районов на автобусе объехал город, передает Zakon.kz.
Фотографии с объезда опубликовала в Facebook руководитель пресс-службы акима Эльвира Жургенбаева.
"Сегодня аким города со своими заместителями, акимами районов, а также руководителями всех управлений города выехали, чтобы проинспектировать проблемы города. Наш маршрут кроме акима Астаны никто не знает", - написала Жургенбаева.
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