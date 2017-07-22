В Жамбылской области состоялся семинар-совещание «День поля - 2017»

На семинаре были обсуждены вопросы по выращиванию сахарной свеклы, овощей, фруктов и применение влагосберегающих технологий.

В Жамбылской области на базах крестьянских хозяйств Меркенского района состоялся семинар-совещание «День поля - 2017». Основная тема регионального семинара обмен опытом по диверсификации посевных площадей и повышение их урожайности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.





В работе семинара приняли участие и ознакомились с работами, проводимыми в сфере сельского хозяйства глава региона Карим Кокрекбаев, акимы районов и их заместители, руководители районных отделов сельского хозяйства, главы крестьянских хозяйств и ученые республиканских исследовательских институтов.





Также на семинаре были обсуждены вопросы по выращиванию сахарной свеклы, овощей, фруктов и применение влагосберегающих технологий.





В результате введения в оборот неиспользуемых земельных участков в этом году посевные площади региона увеличились на 29,8 тысяч га и составили 623 тысяч га. Площади неиспользуемых земель за последние три года сократились на 26,9 тысяч га.





Наряду с этим на семь тысяч гектаров сократились посевы зерновых колосовых культур. Взамен увеличились площади таких культур, как сахарная свекла, масличные культуры, кукуруза на зерно, овощи и бахчевые.





В рамках семинара на базе КХ «Балабек» аула Жамбыл участников семинара ознакомили с развитием интенсивного садоводства. Была представлена технологическая карта по выращиванию яблонь, а также хранилище вместимостью 300 тонн.





Интенсивно применяют аграрии и влагосберегающие технологии. Если в прошлом году площади их применения составляли 11 973 га, то в этом году они увеличились до 15 015 га. Передовые технологии, активно применяемые в свекловодстве, помогают увеличить урожайность. В этом году 1 555 га сахарной свеклы выращивают на капельном, а 1 325 га– на дождевальном орошении.





Также на демонстрационном поле аула Сурат ТОО «Сыпатай батыр» представил выставку современной сельхозтехники и производимой сельхозпродукции. Руководители крестьянских и фермерских хозяйств региона получили возможность ознакомиться с новинками сельскохозяйственного машиностроения, их техническими характеристиками, особенностями приобретения и эксплуатации представленных моделей.





Кроме того, главе региона продемонстрировали применение влагосберегающих технологий при производстве сахарной свеклы и эффективность использования минеральных удобрений, производимых ТОО «Еврохим-Қаратау».





Еще одной развивающейся отраслью агросектора является семенное хозяйство. Из шести элитных семенных хозяйств региона ТОО «Жеміс-жидек», КХ «Гүлдер» и «Жасыл белес», занимающиеся выведением плодово-ягодных саженцев, а также ТОО «Сыпатай Батыр», «ЖФ ТОО «КазНИИЗИР», ТОО «ЛКЗ» – семян масличных и зерновых культур.





Проводимые работы в этой сфере были показаны на примере яблоневого питомника хозяйства «Жасыл белес» аула Кызыл сай.





Благодаря господдержке успешно развивается и животноводство. Для увеличения производительности данной сферы необходима качественная кормовая база.





С начала года поголовье КРС региона увеличилось на 4,4 %, овец – 2,1%, лошадей – 5,2%, производства мяса – 6,8%, молока – 2,8%. Следует отметить, что маточное поголовье КРС в текущем году увеличилось на 9,9%, что также будет способствовать увеличению численности поголовья скота.





В области имеется 26 откормочных площадок общей вместимостью 20 тысяч голов КРС. В прошлом году ими произведено на экспорт 451,3 тонн говядины. В текущем году план говядины на экспорт планируют увеличить до 500 тонн. На сегодня произведено, переработано и отправлено на экспорт 16,5 тонн говядины и 45,2 тонны баранины.





Именно этой теме был посвящен следующий семинар, который прошел на базе ТОО «Меркенский мясной комбинат» .





Увеличение экспорта мяса важная задача животноводства. Комплексным планированием и реализацией этих работ в регионе занимается ТОО «Меркенский мясной комбинат», к которому в этом году добавились еще два крупных мясных комбината. Это жамбылское ТОО «Оңтүстік халал тағамдары» с производством 1 757 тонн мяса в год и кордайское ТОО «Первомайские деликатесы» с производством 732 тонн мяса в год.





По итогам регионального Дня поля, аким области поручил соответствующим управлениям и акимам районов широко внедрять иновационные технологии в сельском хозяйстве. Также выразил большую благодарность за проделанную работу земледельцам и участниками семинара, которые помимо полезной информации, общения с коллегами получили позитивный настрой на работу.







































