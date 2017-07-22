В Сайрамском районе ЮКО открылся центр социально-психологического сопровождения

Цель данной инициативы – поставить заслон насилию и конфликтам, а также сохранить единство в семье.

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области открылся центр социально-психологического сопровождения. Центр открыт в рамках реализации Пилотного Проекта Генеральной прокуратуры «Казахстан без насилия в семье», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





Цель данной инициативы – поставить заслон насилию и конфликтам, а также сохранить единство в семье. Деятельность центра будет направлена на оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также будет вести работу с лицами, которые отличаются высоким уровнем агрессии, имеющими алкогольную либо наркотическую зависимости.





В открытии центра приняли участие заместитель акима области Ербол Садыр, аким Сайрамского района Самат Сапарбаев, старший помощник генерального прокурора РК по особым поручениям Салтанат Турсынбекова, представители советов ветеранов, женщин, матерей, и неправительственные организации.





«Для нас очень важно открытие данного центра в районе. Теперь жители Сайрама могут не ехать в город, а пользоваться услугами центра в районе. Выражаю огромную благодарность Генеральной прокуратуре за реализацию пилотного проекта», - сказал аким района Самат Сапарбаев.





В свою очередь, руководитель проекта «Казахстан без насилия в семье» Салтанат Турсынбекова рассказала об идеях и задачах Проекта и направлениях деятельности данного центра.





«Сегодня все услуги, как правило, находятся в области. Цель создания подобных центров, заключается в том, чтобы оказать своевременную помощь жителям сел. Мы должны слышать и знать о проблемах наших жителей. Потому что сегодня бытовое насилие является практически самым латентным правонарушением в Казахстане. Поэтому подобные центры будут оказывать первую психологическую, юридическую и социальную помощи женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, в центре социально-психологического сопровождения будут вести работу с домашними агрессорами, и их миссия заключается в том, чтобы помочь людям справиться с гневом и агрессией, а также избавиться от любых форм зависимости», - сказала руководитель проекта.





Сектор здания, открытый по инициативе Генеральной прокуратуры РК оснащен необходимым оборудованием, наглядными пособиями и кабинетами врача, психолога.В будущем данный центр станем одним из органов, который будет координировать профилактические работы, представленные со стороны государственных органов.





Напомним, что подобный центр был открыт в Сарыагашском районе. За месяц своей деятельности специалисты центра оказали социальную помощь около 50 гражданам.





В ходе мероприятия состоялась благотворительная акция «Твое счастье в твоих руках». В рамках этой акции организованы различные тренинги и мастер классы для женщин.







