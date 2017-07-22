Сейчас в Астане отдыхает с семьей. Скоро приступит к тренировкам.

Чемпион Олимпийских игр в Рио-де Жанейро Данияр Елеусинов возвращается в национальную сборную Казахстана по боксу, сообщает МИА «Казинформ»





«Возвращаюсь в состав национальной сборной. Сейчас в Астане отдыхаю с семьей. Скоро приступлю к тренировкам», — сказал боксер.





Вместе с тем, Данияр Елеусинов ответил и на вопрос о том, в каком весе он будет показывать свое боксерское мастерство.





«Я стал олимпийским чемпионом в „казахском весе“ — 69 кг. 4-5 лет боксировал в этом весе, намерен и далее продолжать выступать на ринге в этом же весе», — сообщил Данияр Елеусинов.





Напомним, после Олимпиады в Рио Данияр Елеусинов перешел в профессиональный бокс, подписав контракт с австралийской промоутерской компанией MJA Entertainment.



