Синхронное плавание переименовали в артистическое
22 июля 2017, 16:09
Международная федерация плавания уже ранее ставила вопрос о переименовании.
На продолжающемся в столице Венгрии чемпионате мира по водным видам спорта проходит и конгресс Международной федерации плавания (FINA), сообщает Вести.ru.
Форум рассматривает вопросы повседневной жизни ведомства и накануне постановил переименовать синхронное плавание в артистическое.
FINA уже ставила вопрос о подобном переименовании. Это случилось в июле 2015 года в Казани, когда столица Татарстана также принимала мировое первенство по водным видам спорта, напоминает РИА Новости. Тогда на заседании бюро федерации обсуждался вариант переименования "синхронисток" в "артистки", однако тогда на конгресс он вынесен не был.
Фото: ЕРА.
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