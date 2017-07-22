В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху
22 июля 2017, 16:28
Она родилась в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году.
Ветеринары австралийского зоопарка Аделаиды усыпили старейшую в мире бегемотиху по кличке Сьюзи, которая прожила 49 лет. Об этом в субботу, 22 июля, сообщается на сайте учреждения.
Решение об усыплении принял местный ветеринар Дэвид Маклелланд, поскольку бегемотиха страдала рядом возрастных заболеваний. В последние недели ее самочувствие ухудшилось, специалисты признались, что больше не могут поддерживать состояние животного на должном уровне.
Маклелланд отметил, что Сьюзи преодолела верхний предел средней продолжительности жизни бегемотов. Она родилась в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году, в Аделаиду животное перевезли в 1975-м.
«Титул» старейшей в мире бегемотихи перешел к Сьюзи от Берты, которая скончалась 10 июля этого года в зоопарке Манилы (Филиппины) в возрасте 65 лет. Причиной смерти, как показало вскрытие, стал отказ сразу нескольких внутренних органов.
Источник: Lenta.ru.
Фото: @PhilippineStar.
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