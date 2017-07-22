Израильские войска готовят к сносу дом совершившего теракт палестинца
22 июля 2017, 17:11
Показательное разрушение жилых строений задумано властями Израиля как одна из мер, призванных остановить палестинское насилие.
Израильские войска блокировали деревню, где жил палестинец, убивший накануне троих граждан еврейского государства, проводят там обыски и готовят к сносу его дом, передает РИА Новости.
Жертвами теракта в еврейском поселении Неве-Цуф (Халамиш) на Западном берегу реки Иордан стали трое членов одной семьи: пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. Его жена, которой почти 70 лет, госпитализирована с тяжелыми ножевыми ранениями.
"После теракта в Халамише… бригада "Биньямин" начала крупную операцию в расположенной рядом с поселением деревне Хобар, откуда вышел террорист. В рамках операции военнослужащие бригады, бойцы спецподразделений и сотрудники общей службы безопасности блокировали деревню, выход откуда возможен только в случаях гуманитарного характера", — сказано в пресс-релизе.
"Военнослужащие осуществляют инженерное картирование дома террориста, готовя его к сносу, проводят обыски… и арестовали его брата", — сообщили военные.
Показательное разрушение жилых строений задумано властями Израиля как одна из мер, призванных остановить палестинское насилие, очередная волна которого унесла с осени позапрошлого года жизни почти 50 человек. Помимо сноса домов, израильтяне обычно лишают родственников палестинцев, обвиненных в терроризме, права на работу в еврейском государстве и ранее прорабатывали возможность их ссылки в сектор Газа. Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают подобные действия, называя их "коллективным наказанием".
Теракт в поселении совершил 19-летний житель деревни, которые под покровом темноты проник в жилой дом и, вооружившись ножом, напал на семью израильтян, собравшихся на ужин по случаю наступления шабата — еврейской субботы. Нападавшего обезвредил один из поселенцев, и сейчас террорист, по данным СМИ, лечится от ранений в израильской больнице.
Из записи в социальной сети следует, что на вылазку юношу подвигла ситуация вокруг иерусалимской Храмовой горы. Палестинцы протестуют против недавно установленных там металлоискателей, видя в этом посягательство Израиля на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Ужесточение мер безопасности последовало за убийством в этом районе Старого города двух израильских полицейских.
Теракт в поселении произошел после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов, которые вылились в столкновения с израильской полицией и унесли в Иерусалиме жизни трех палестинцев.
Фото: AP Photo / Sebastian Scheiner.
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