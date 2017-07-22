Израильские войска готовят к сносу дом совершившего теракт палестинца

Израильские войска блокировали деревню, где жил палестинец, убивший накануне троих граждан еврейского государства, проводят там обыски и готовят к сносу его дом, передает передает РИА Новости





Жертвами теракта в еврейском поселении Неве-Цуф (Халамиш) на Западном берегу реки Иордан стали трое членов одной семьи: пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. Его жена, которой почти 70 лет, госпитализирована с тяжелыми ножевыми ранениями.





"После теракта в Халамише… бригада "Биньямин" начала крупную операцию в расположенной рядом с поселением деревне Хобар, откуда вышел террорист. В рамках операции военнослужащие бригады, бойцы спецподразделений и сотрудники общей службы безопасности блокировали деревню, выход откуда возможен только в случаях гуманитарного характера", — сказано в пресс-релизе.





"Военнослужащие осуществляют инженерное картирование дома террориста, готовя его к сносу, проводят обыски… и арестовали его брата", — сообщили военные.





Показательное разрушение жилых строений задумано властями Израиля как одна из мер, призванных остановить палестинское насилие, очередная волна которого унесла с осени позапрошлого года жизни почти 50 человек. Помимо сноса домов, израильтяне обычно лишают родственников палестинцев, обвиненных в терроризме, права на работу в еврейском государстве и ранее прорабатывали возможность их ссылки в сектор Газа. Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают подобные действия, называя их "коллективным наказанием".





Теракт в поселении совершил 19-летний житель деревни, которые под покровом темноты проник в жилой дом и, вооружившись ножом, напал на семью израильтян, собравшихся на ужин по случаю наступления шабата — еврейской субботы. Нападавшего обезвредил один из поселенцев, и сейчас террорист, по данным СМИ, лечится от ранений в израильской больнице.





Из записи в социальной сети следует, что на вылазку юношу подвигла ситуация вокруг иерусалимской Храмовой горы. Палестинцы протестуют против недавно установленных там металлоискателей, видя в этом посягательство Израиля на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Ужесточение мер безопасности последовало за убийством в этом районе Старого города двух израильских полицейских.





Теракт в поселении произошел после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов, которые вылились в столкновения с израильской полицией и унесли в Иерусалиме жизни трех палестинцев.



