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В Алматы при обрыве троллейбусных проводов пострадали двое

22 июля 2017, 17:53

Движение на улице парализовано.

В Алматы в результате обрыва троллейбусных проводов пострадали водитель и пассажир автобуса №71, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел напротив парка им. Панфилова. Троллейбус ехал по ул. Гоголя в восточном направлении, следом за ним двигался Mercedes. На пересечении с ул. Зенкова по неизвестной причине оборвались троллейбусные провода. Один из поперечных проводов сорвался и врезался в лобовое и боковое стекло автобуса, разбив его. Упавшие провода также задели боковую сторону Mercedes.

В салоне автобуса находились 15 человек, они получили незначительные ушибы и порезы. Как рассказала водитель троллейбуса, место соединения путей она всегда проезжает на низкой скорости. На данном участке, по ее словам, соединения очень старые, что и стало причиной обрыва. Также в беседе с ремонтной службой она сообщила, что стояла на месте, когда провода начали падать.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Движение на участке парализовано.



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