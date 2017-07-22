Байкера с девушкой госпитализировали после ДТП в Алматы

Водитель Lada не пропустил мотоцикл и сбил его на полном ходу.

Легковое авто столкнулось с мотоциклом на перекрестке улиц Мустафина – Фрунзе в Алматы, сообщили сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.





По словам очевидцев, Lada двигалась по Мустафина в северном направлении и хотела сделать поворот налево на Фрунзе. В это время по улице Мустафина в южном направлении двигался мотоциклист с пассажиркой.





Водитель Lada не пропустил мотоцикл и сбил его на полном ходу. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, их обоих увезли в больницу. У байкера подозревают перелом ноги.



