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Байкера с девушкой госпитализировали после ДТП в Алматы

22 июля 2017, 18:16

Водитель Lada не пропустил мотоцикл и сбил его на полном ходу.

Легковое авто столкнулось с мотоциклом на перекрестке улиц Мустафина – Фрунзе в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, Lada двигалась по Мустафина в северном направлении и хотела сделать поворот налево на Фрунзе. В это время по улице Мустафина в южном направлении двигался мотоциклист с пассажиркой.

Водитель Lada не пропустил мотоцикл и сбил его на полном ходу. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, их обоих увезли в больницу. У байкера подозревают перелом ноги.

Фото: Sputnik.

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