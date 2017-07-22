Байкера с девушкой госпитализировали после ДТП в Алматы
22 июля 2017, 18:16
Водитель Lada не пропустил мотоцикл и сбил его на полном ходу.
Легковое авто столкнулось с мотоциклом на перекрестке улиц Мустафина – Фрунзе в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
По словам очевидцев, Lada двигалась по Мустафина в северном направлении и хотела сделать поворот налево на Фрунзе. В это время по улице Мустафина в южном направлении двигался мотоциклист с пассажиркой.
Водитель Lada не пропустил мотоцикл и сбил его на полном ходу. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, их обоих увезли в больницу. У байкера подозревают перелом ноги.
Фото: Sputnik.
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