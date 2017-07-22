Трамп пожаловался на новую утечку разведывательной информации

Президент США Дональлд Трамп выразил недовольство очередной публикацией в газете Washington Post, источником для которой стала разведывательная информация, передает передает РБК





«Новая утечка разведывательной информации в Washington Post. На этот раз направленная против Джеффа Сешнса. Все эти утечки должны прекратиться», - написал глава Белого дома в своем T​witter.





Недовольство Трампа связано со статьей, в которой говорилось об общении нынешнего генерального прокурора Джеффа Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году. При этом газета ссылалась на источники в разведке.





Еще один собеседник газеты рассказал о том, что в ходе своих бесед Сешнс и Кисляк вели «существенные» дискуссии по вопросам, касавшимся позиции Трампа в отношении России и о перспективах российско-американских отношений в случае победы республиканского кандидата на выборах.





В марте 2017 года The Washington Post сообщала о двух встречах Сешнса с послом России в США Сергеем Кисляком. Сам генеральный прокурор в свою очередь заявил, что не делал ничего противозаконного и не обсуждал с представителями Москвы избирательную кампанию Трампа.



