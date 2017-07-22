Белорусская легкоатлетка ушла с пьедестала на юниорском ЧЕ из-за ошибки с гимном
22 июля 2017, 19:19
Организаторы принесли извинения спортсменке и пообещали провести повторную церемонию награждения позже в субботу, 22 июля.
Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
Гимн какой страны включили организаторы вместо белорусского, не сообщается. Официальные лица попросили спортсменку вернуться и пригрозили ей дисквалификацией, однако она наотрез отказалась продолжать церемонию.
В итоге организаторы чемпионата Европы принесли извинения Скворцовой и пообещали провести повторную церемонию награждения позже в субботу, 22 июля.
19-летняя Скворцова одержала победу в тройном прыжке. Турнир проходит в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.
Источник: Lenta.ru.
Фото: страница Виолетты Скворцовой во «ВКонтакте».
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