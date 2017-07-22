Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Белорусская легкоатлетка ушла с пьедестала на юниорском ЧЕ из-за ошибки с гимном

22 июля 2017, 19:19

Организаторы принесли извинения спортсменке и пообещали провести повторную церемонию награждения позже в субботу, 22 июля.

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Гимн какой страны включили организаторы вместо белорусского, не сообщается. Официальные лица попросили спортсменку вернуться и пригрозили ей дисквалификацией, однако она наотрез отказалась продолжать церемонию.

В итоге организаторы чемпионата Европы принесли извинения Скворцовой и пообещали провести повторную церемонию награждения позже в субботу, 22 июля.

19-летняя Скворцова одержала победу в тройном прыжке. Турнир проходит в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.

Источник: Lenta.ru.

Фото: страница Виолетты Скворцовой во «ВКонтакте».

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...