Свыше 1800 вакансий было представлено на ярмарке в Уральске

21 июля в Уральске прошла ярмарка вакансий «UralskJobFair - 2017», организатором которого выступило Управление по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акима области.





Главной целью данного мероприятия является расширение возможностей трудоустройства молодежи, трудоустройство безработной молодежи, содействие работодателям в подборе кадров.





На ярмарке были представлены свыше 1800 свободных вакансий. Свои вакансии представили свыше 100 предприятий и государственных органов города Уральск.





Как отметил, руководитель Управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области Аян Сакошев, на сегодняшний день число молодежи в области составляет 145 тысяч человек. В этом учебном году высшие учебные заведения закончили 7478 выпускников, из них, порядка 4 тысяч выпускники дневного отделения. Первым делом, ярмарка организована для помощи именно выпускникам.





Кроме частных предприятий в ярмарке вакансий приняли участие и представители крупных предприятий области, таких как НИИ «Институт Гидроприборов», ЗапКазРЭК, также государственных органов.





Например, главный специалист отдела кадров акимата г.Уральска Елена Казанцева знакомилась с резюме молодых людей, которые проявляли интерес к вопросу о возможности трудоустройства в орган исполнительной власти. Несмотря на то, что поступление на государственную службу предусматривает прохождение определенных этапов, предусмотренных Законом «О государственной службе», и свободные вакансии выставляются на официальном сайте государственных органов, акимат г.Уральска заинтересован в том, чтобы к ним на службу приходили молодые грамотные специалисты, а потому сотрудница кадровой службы записывала данные молодых людей, которые ее чем-то заинтересовали.





– Отбирая резюме молодых специалистов, мы формируем для себя базу данных из потенциальных участников в конкурсе на поступление к нам на службу, и когда образуются свободные вакансии и будет объявлен конкурс, возможно, мы позвоним и предложим этим молодым людям принять в нем участие, – сказала Е.Казанцева.





Представители от областного управления Агентства по делам государственной службы разъясняли посетителям ярмарки процедуру поступления на государственную службу, а руководители центров занятости (как городского, так и районного уровня) консультировали на предмет наиболее востребованных специальностей в той или иной местности.





Так, по словам и.о.директора Центра занятости населения по г.Уральску Нурсауле Елеуовой на сегодняшний день предприятия города испытывают потребность в электромонтерах, электросварщиках, газоэлектросварщиках, а среди женских профессий наиболее востребованы портнихи, кассиры, продавцы, бухгалтеры.





В качестве безработных по г.Уральску состоит 985 человек, из них в возрасте до 29 лет – 315.





А в самом крупном районе области – Бурлинском – свободные рабочие вакансии имеются в ТОО «Карачаганак-Сауда», ТОО «Юнисерв», ТОО «Лигобуе», ТОО «Марасант» и других.





Списки имеющихся вакансий представили каждый из районных центров занятости.





Те из посетителей, кто обратился за консультацией к представителям Центра занятости населения, смогли не только узнать, специалисты какого профиля требуются в город или тот или иной район, но и возможности по обучению либо переобучению той или иной специальности.





Инициативная молодежь, которая стремится открыть свое дело, смогла на ярмарке вакансий получить разъяснения по мерам государственной поддержки для развития бизнеса у консультантов Фонда «Даму» Центра обслуживания предпринимателей.



