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Это вам не модный барбершоп: традиционные мужские парикмахерские со всего мира

22 июля 2017, 19:37

Первыми цирюльниками были лекари и зубные врачи.

Профессия цирюльника известна со времён Средневековья. Первыми цирюльниками были лекари и зубные врачи, а первые цирюльни не только предоставляли услуги бритья, стрижки бород и усов, но служили салонами, где собирались мужчины, чтобы обсудить актуальные новости. Во многих культурах эта традиция жива и по сей день.



62-летний Али Марили из города Килис в Турции унаследовал парикмахерскую своего отца после его смерти. Он до сих пор обслуживает клиентов теми же традиционными методами, что и его отец.


Парикмахерская на рынке Матрах в Маскате, Оман.


Мужчина читает газету в ожидании своей очереди в парикмахерской в Найроби, Кения.


Уличные парикмахеры появились в Ханое в 18-м столетии.
На фото слева: 43-летний мистер Вои, который работает парикмахером более 20 лет, с тех пор, как вернулся из армии.
На фото справа: 29-летний мистер Анзянг, который начал работать парикмахером сразу после окончания школы.


Услугами уличных парикмахеров в Эфиопии пользуются в основном бедные слои населения.
Парикмахер Тарику Алему, который стрижет клиентов на обочине дороги в Аддис-Абебе, зарабатывает около 10 долларов в день.


Парикмахерская в Пхеньяне, Северная Корея.


Парикмахерская в Гаване, Куба.
Парикмахерские и салоны красоты наводнили Кубу после того, как в 2010 году правительство разрешило этот вид занятости частному сектору.


Модный барбершоп в Норидже, Англия.


Парикмахерская в Мумбаи, Индия. Здесь ещё сохранилось традиционное парикмахерское кресло.


Владелец парикмахерской в Виргинии, США. На этом фото он сидит возле кассового аппарата старого образца.


Плакаты в поддержку Палестины на стене в парикмахерской в Сане, Йемен.

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