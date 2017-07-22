Во Франкфурте спасатели предотвратили падение строительного крана на дома
22 июля 2017, 20:33
Место вокруг строительной площадки с пятницы оцеплено. В настоящее время там производится демонтаж второго крана и вывоз техники.
Операция по демонтажу сломанного строительного крана, которая сопровождалась эвакуацией почти 800 человек из двух соседних со стройплощадкой многоэтажных домов, завершена во Франкфурте-на-Майне, передает РИА Новости.
Заявление об этом опубликовано на официальной странице полиции Франкфурта в Twitter.
"Спецоперация… в настоящее время завершена. Ограничения для транспорта в районе еще действуют, однако к заблокированным зданиям Japan-Center и Sparkasse будет открыт пешеходный доступ", — говорится в заявлении.
В пятницу у строительного крана произошла поломка стрелы, машина находилась в "нестабильном состоянии" и могла рухнуть, сообщила ранее полиция. На место аварии прибыл специальный кран, его монтаж длился всю ночь, а утром в субботу спасатели смогли начать разбирать сломавшуюся технику.
По данным правоохранителей, крановщику удалось самостоятельно спуститься из кабины на землю, он не ранен. Место вокруг строительной площадки с пятницы оцеплено. В настоящее время там производится демонтаж второго крана и вывоз техники.
Ангелина Тимофеева.
Фото: кадр из видео.
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