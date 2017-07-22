В Жамбылской области выращивают гигантскую свеклу

В прошлом году с 5 тысяч гектаров жамбылцы собрали более 104 тысяч тонн сладких корней.

Крестьянское хозяйство "Трансфер" из Меркенского района в последнее время на слуху у многих. Всё это благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы, который они собрали в прошлом году. В текущем году хозяйство планирует не только повторить прошлогодний успех, но и улучшить его, сообщает пресс-служба Жамбылской области.





В рамках программы семинара-совещания "День поля - 2017" аким области Карим Кокрекбаев побывал на свекловичных полях Меркенского района.









Возделыванием приоритетной культуры здесь занимаются многие хозяйства. Наиболее крупными из них являются КХ "Сыпатай батыр", ТОО "SMART AGRO KARKARA" и КХ "Трансфер".





В прошлом году КХ"Трансфер" с каждого гектара получило по 800 центнеров сладких корней.





В этом году, объединившись с несколькими земляками, глава хозяйства В.Бондаренко разместил приоритетную культуру на 200 гектарах. Поливается сахарная свекла исключительно влагосберегательными технологиями.





- В этом году мы используем новые семена сорта КВС, благодаря чему уже сейчас вес корнеплода доходит до 4,5 килограммов. При соблюдении агротехнических норм - урожайность такого сорта составляет до 1000 центнеров с гектара. У нее также высокая сахаристость, - отмечает глава хозяйства Владимир Бондаренко.









Хозяйство имеет два свеклоуборочных комбайна Stoll и новую 12-рядную сеялку FranzKleine, которые значительно упрощают труд полеводов.





- Хотим купить новый большой германский комбайн, убирающий по 20-25 гектаров свеклы в день, - говорит Владимир Бондаренко.





Фермер также отмечает, что благодаря всемерной государственной поддержке для крестьян создаются прекрасные условия. Поэтому выращивать сахарную свеклу хозяйствам становится выгодно.





По информации руководителя управления сельского хозяйства Нуржана Нуржигитова в этом году акимат области выделил 220 миллионов тенге на закуп семян. Еще 420 миллионов предусмотрено на приобретение новой техники.





Напомним, что в прошлом году с 5 тысяч гектаров жамбылцы собрали более 104 тысяч тонн сладких корней. В этом году сахарную свеклу разместили на 9 тысячах гектарах.



