Звезды Голливуда прошли по красной дорожке кинофестиваля в Астане
22 июля 2017, 21:32
Помимо них по "маршруту звезд" прошли казахстанские, индийские, китайские, европейские, российские актёры, режиссёры, продюсеры и кинокритики.
Известные голливудские актёры, лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошли по "красной дорожке" XIII Международного кинофестиваля «Евразия» в Астане, передает Казинформ.
Торжественная церемония открытия проходит в Центральном концертном зале «Казахстан». Голливудские звезды не последовали сценарию и решились лично приветствовать казахстанских поклонников. Кейдж обошёл все ряды, лично поздоровался со всеми зрителями, собравшимися для приветствия звёзд.
Эдриан Броуди прибыл под конец парада звёзд. Он последовал примеру Кейджа, лично поприветствовав собравшихся зрителей, и не отказал желающим сфотографироваться с ним. При этом "выход" Эдриана оказался долгим, фанаты отпустили его еле-еле.
А Димаша Кудайбергенова встречали бурными овациями. Уже в зале его окружили сами актёры, чтобы сфотографироваться с ним.
Помимо них по "маршруту звезд" прошли казахстанские, индийские, китайские, европейские, российские актёры, режиссёры, продюсеры и кинокритики. Список казался довольно внушительным.
Отметим, что кинофестиваль проходит 22-28 июля в Астане в рамках международной специализированной выставки «EXPO-2017».
Дамир Байманов.
Фото: inform.kz.
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