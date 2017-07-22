Кинофестиваль «Евразия» открылся приветственной речью Президента РК

«Я верю, что кинофестиваль способствует развитию отечественной кинематографии, повышению уровня кино в мире», - отмечается в обращении Президента.

XIII Международный кинофестиваль «Eurasia» открылся в Астане, передает передает Казинформ





После традиционной красной дорожки, участники и гости фестиваля собрались в Центральном концертном зале «Қазақстан».





Приветственную речь Президента Казахстана зачитал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.





«Этот форум - значимое событие в культурной жизни Казахстана. Он стал главным кинофестивалем в Центральной Азии. Открытая и креативная площадка создает благоприятные условия для того, чтобы делиться опытом и творческими идеями. (...) Я верю, что кинофестиваль способствует развитию отечественной кинематографии, повышению уровня кино в мире», - говорится в обращении Президента.





После чего президент Национальной академии кинематографических наук Айман Мусаходжаева объявила кинофестиваль открытым. Следующим слово дали почетному гостю, лауреату премии «Оскар» Николасу Кейджу.





«Кино является универсальным языком коммуникации. Мы имеем возможность рассказывать истории и распространять их по всему миру. (...) Благодаря кино мы имеем возможность выразить нашу страсть, помочь друг другу понять друг друга. Благодаря кино мы способны побороть все культурные барьеры», - сказал он.





Отметим, что классика казахского кино «Кыз-Жибек» станет фильмом-открытием Евразийского кинофестиваля. В 1972 году фильм «Кыз-Жибек» был удостоен Государственной премии Казахской ССР. 2008 год был объявлен ЮНЕСКО годом 500-летнего юбилея казахского эпоса. Отметим, что по данным организаторов, фильм «Кыз-Жибек» занимает восьмое место в рейтинге лучших фильмов «Казахфильма» советского периода с количеством просмотров - 7,8 млн.





Напомним, кинофестиваль проходит 22-28 июля 2017 года в Астане в рамках международной специализированной выставки «EXPO-2017». Он является крупнейшим кинофорумом в Центральной Азии, аккредитованным Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса «А», как Канны, Берлин и Венеция. В 2012 году «InternationalFilmGuide» (Великобритания) включил МКФ «Евразия» в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей.





МКФ «Евразия» представит обширную мировую панораму фильмов, созданных в 2016-2017 годах. В конкурсные и внеконкурсные секции войдут полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино. В рамках кинофестиваля пройдет конкурс детских фильмов «Пять континентов». Также совместно с ЭКСПО-2017 организована программа развивающихся стран «6 плаза». Состоятся показы фильмов Казахстана, Центральной Азии и тюркоязычных стран на соискание Национальной премии в области кинематографии «Тулпар».





Дамир Байманов.



