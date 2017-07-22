Консульство РК в Турции продолжает сбор информации о казахстанцах

Генеральное консульство РК в Стамбуле поддерживает тесную связь с казахстанскими туроператорами и продолжает сбор информации о соотечественниках. Об этом сообщается на Об этом сообщается на странице консульства в Facebook, передает Zakon.kz





"Продолжается сбор информации о гражданах РК находящихся в отелях Бодрума, а также устанавливается связь с ними по телефону. В настоящее время установлен контакт с 20 казахстанскими гражданами находящимися на отдыхе в регионе Бодрума. По имеющимся данным, число отдыхающих граждан РК в Бодруме по путевкам туристических агентств составляет порядка 51 человек", - говорится в сообщении консульства.





По данным консульства, туристические объекты, аэропорт, международные рейсы в Бодруме продолжают работать в штатном режиме. Поддерживается тесная связь с казахстанскими туроператорами (в частности, с ведущей деятельность в Бодруме туристической компанией "Компас"), а также с авиакомпанией «"Пегасус", которая осуществляет рейсы: Алматы - Стамбул (аэропорт Сабиха Гокчен) - Бодрум. Авиакомпания "Пегасус" осуществляет авиарейсы Алматы - Стамбул - Бодрум в обычном режиме.





По информации казахстанского туристического агентства "Компас", регулярными рейсами авиакомпании "Пегасус" ожидается прибытие в г. Бодрум 60 казахстанских туристов. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" сообщает о том, что на 22 июля т.г. в 19.00 часов по местному времени запланирован дополнительный рейс ТК 4910 на 157 пассажиров и увеличено количество мест для пассажиров на ежедневные рейсы.





Для оказания помощи открыта "Горячая линия":





- Посольство Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Анкара): +90 312 491 91 00 - внутренний номер: 9;

- Генеральное консульство Республики Казахстан в г. Стамбул: +90 212 662 53 47/48 - внутренний номер: 111;

- Консульство Республики Казахстан в г. Анталья: +90 242 324 26 11.





Все новости по теме читайте здесь



