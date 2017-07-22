В Германии начало вещание собачье радио

Новый проект был создан специально для домашних питомцев жителей одного из городов.

В Германии появилась новая и довольно необычная радиостанция под названием Hallo Hasso, что переводится как "Привет, Хассо". Первый город, в котором радио начало вещание, — Хайльбронн, пишет пишет Life





Название станции объясняется тем, что Хассо — одна из самых популярных кличек собак в ФРГ.





Одним из идейных вдохновителей нового проекта стал ведущий радиостанции Radio Ton Штефан Шток. Эта идея пришла к нему после того, как в его доме появился четвероногий друг по кличке Лейла.



