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В Германии начало вещание собачье радио

22 июля 2017, 22:19

Новый проект был создан специально для домашних питомцев жителей одного из городов.

В Германии появилась новая и довольно необычная радиостанция под названием Hallo Hasso, что переводится как "Привет, Хассо". Первый город, в котором радио начало вещание, — Хайльбронн, пишет Life.

Название станции объясняется тем, что Хассо — одна из самых популярных кличек собак в ФРГ.

Одним из идейных вдохновителей нового проекта стал ведущий радиостанции Radio Ton Штефан Шток. Эта идея пришла к нему после того, как в его доме появился четвероногий друг по кличке Лейла.

Фото: gp.by.

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