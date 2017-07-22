Назван способ прожить на семь лет дольше

Ученые проанализировали статистику о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, живших в среднем на 4-5 лет дольше, чем подавляющее большинство населения США.

Американские и немецкие ученые показали, что люди, которые не курят и не страдают ожирением, а также умеренно употребляют алкоголь, в среднем живут на семь лет дольше, чем остальные. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Health Affairs, кратко о нем сообщает Общество имени Макса Планка (ФРГ).





К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, живших в среднем на 4-5 лет дольше, чем подавляющее большинство населения США.





Эксперты отмечают, что воздействие трех ключевых факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни (ожирение, курение и употребление алкоголя), неравноценно. Ожирение оказалось сильнее связано с ранней инвалидностью, курение — с ранней смертностью, употребление алкоголя — с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья.





Мужчины, которые не только не курили и не имели лишнего веса, но и не употребляли алкоголь, жили в среднем на 11 лет дольше остальных. Для женщин продолжительность жизни в этом случае увеличивалась на 12 лет.







