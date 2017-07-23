Жители Рима рискуют остаться без питьевой воды

По мнению экспертов, решение властей Лацио может привести к тому, что около 1,5 миллиона жителей Вечного города могут остаться без воды.

Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано, передает передает РИА Новости





Это беспрецедентное решение вступит в силу 28 июля. Причиной его принятия стала чрезвычайная ситуации, вызванная сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах с самого начала лета. Климатологи отмечают, что минувший июнь стал самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года. В июле температуры во многих районах центральной и южной Италии вплотную подобрались к историческим максимумам, что привело к сильным лесным пожарам и резкому обмелению ряда водоемов.





"К сожалению, мы имеем дело с трагедией. Уровень озера Браччано настолько снизился, что это грозит природной катастрофой, которую даже трудно было себе представить до настоящего момента", — заявил в субботу в интервью новостному телеканалу Tgcom24 президент области Лацио Никола Дзингаретти.





"Согласно нашему решению, запрет на забор воды начнет действовать через неделю. У нас есть еще семь дней, чтобы использовать все возможности и максимально ограничить неудобства для граждан. Но было бы неправильно закрывать глаза на существующую проблему, которая весьма серьезна. Вода для Рима заканчивается, и все должны отдавать себе в этом отчет", — заявил глава столичного региона.





По мнению экспертов, решение властей Лацио может привести к тому, что около 1,5 миллиона жителей Вечного города могут остаться без воды. В этой ситуации в итальянской столице, по всей видимости, придется ввести строгие меры по рационализации потребления воды.





Однако руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением Рима, считает решение руководства Лацио "ненормальным, незаконным и, главное, абсолютно бесполезным с точки зрения защиты озера Браччано". Об этом сообщил в субботу телеканалу SkyTg24 глава компании Паоло Саккани. "Из этого озера Acea берет 86 тысяч кубометров воды в день, что означает понижение его уровня на полтора миллиметра. При этом глубина Браччано составляет 164 метра", — подчеркнул он.





Серьезную озабоченность сложившейся ситуацией выразила мэр Рима Вирджиния Раджи. Она призвала власти Лацио и руководство компании Acea прийти к согласованному решению и "сделать все возможное для обеспечения водой граждан, больниц, пожарной службы, учреждений торговли".





Сергей Старцев.



