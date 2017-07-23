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Известную индийскую телеведущую задавило пальмой

23 июля 2017, 00:12

Погибшая была директором индийского государственного телеканала Doordarshan.

Известная индийская телеведущая и директор индийского государственного телеканала Doordarshan Канчат Нат возвращалась домой с тренировки по йоге, когда на неё неожиданно рухнула пальма. 58-летняя женщина скончалась в больнице от травм головного мозга, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.


На кадрах видно, как женщина идёт посреди дороги мимо ряда магазинов и продовольственных лавок. Неожиданно пальмовое дерево падает на женщину.

Фото: кадр из видео.

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