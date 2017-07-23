Известную индийскую телеведущую задавило пальмой
23 июля 2017, 00:12
Погибшая была директором индийского государственного телеканала Doordarshan.
Известная индийская телеведущая и директор индийского государственного телеканала Doordarshan Канчат Нат возвращалась домой с тренировки по йоге, когда на неё неожиданно рухнула пальма. 58-летняя женщина скончалась в больнице от травм головного мозга, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.
На кадрах видно, как женщина идёт посреди дороги мимо ряда магазинов и продовольственных лавок. Неожиданно пальмовое дерево падает на женщину.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869818-30b36bd8ce968ccda564dffa3d285687
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...