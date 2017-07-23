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В Польше нашли обломки самолета Красной армии

23 июля 2017, 00:50

Установить модель самолета удалось благодаря фрагментам обшивки с оригинальной краской, серийным номерам установленных на борту устройств, а также части двигателя.

Обломки самолета Красной армии эпохи Второй мировой войны обнаружили поисковики в Польше, передает РИА Новости со ссылкой на агентство PAP.

Как рассказал член поисковой группы Дариуш де Лорм, в городе Нижний Хелм найдены обломки американского истребителя Airacobra.

"После двух дней работы в поле и сбора трех коробок разных фрагментов мы идентифицировали обломки как истребитель Airacobra. Это американский самолет, поставлявшийся британским вооруженным силам, на котором летали русские", — рассказал поисковик, добавив, что это третий истребитель Airacobra, найденный после войны на территории Польши.

Де Лорм отметил, что установить модель самолета удалось благодаря фрагментам обшивки с оригинальной краской, серийным номерам установленных на борту устройств, а также части двигателя.

"Мы рассчитываем, что нам удастся воссоздать историю этой машины: от момента ее создания до фамилии советского пилота. Это будет легко, поскольку тогда было обязательное правило: один самолет — один пилот. Мы рассчитываем воссоздать историю, которая до сих пор не описана ни на каких картах. Пока мы не натыкались на документы о том, что в какой-то стычке здесь упала Airacobra", — подчеркнул он.

Участник поисковой группы рассказал, что во время работ с ними связались местные жители, которые рассказали, что неподалеку во время войны упал еще один самолет. После проверки этой информации выяснилось, что в лесу в двух километрах от места падения первого истребителя находится второй. Пока неизвестно, что это за самолет — еще один истребитель Airacobra или американский истребитель Nord American P51 Mustang.

Именно истребитель, произведенный в США, изначально искали в Нижнем Хелме — согласно документам, такой самолет разбился в данной местности 18 марта 1945 года, однако так и не был обнаружен. Работы по поиску истребителя продолжатся осенью, когда поисковики получат разрешение от властей.

Фото: РИА Новости / В. Шияновский.

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