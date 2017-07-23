Дожди с грозами возможны 23 июля

Лишь на западе, юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер, на севере республики ночью и утром местами ожидается туман , передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Лишь на западе, юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.





В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, возможен град, шквал. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.





В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью – туман.





В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, возможен град, шквал.Днем в Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.





Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.



