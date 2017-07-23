Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дожди с грозами возможны 23 июля

23 июля 2017, 06:00

Лишь на западе, юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер, на севере республики ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой наКЧС МВД РК.

Лишь на западе, юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, возможен град, шквал. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью – туман.

В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, возможен град, шквал.Днем в Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: НТВ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...