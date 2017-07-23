Капитан "Астаны" Ару остался пятым в общем зачете перед заключительным этапом "Тур де Франс"

На веломногодневке "Тур де Франс" в рамках 20-го этапа состоялась гонка с раздельным стартом, передает корреспондент Vesti.kz.





Гонщики преодолели 22,5 километра в Марселе, а финишировали на знаменитом стадионе "Велодром". Лучшее время на этапе показал поляк Мачей Боднар из Bora - Hansgrohe. Второе место занял его соотечественник Михал Квятковский из Sky, а третьим стал британец Крис Фрум, также выступающий за Sky.





Капитан "Астаны" итальянец Фабио Арум занял 22-е место на этапе. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Алексей Луценко - 35-е место, Андрей Зейц - 49-е, датчанин Михаэль Вальгрен и украинец Андрей Гривко - 56-е и 57-е, Дмитрий Груздев - 60-е, а Бахтияр Кожатаев - 128-е из 167 участников.





В общем зачете лидирует Фрум, выигрывавший "Тур де Франс" в 2013, 2015 и 2016 годах. Вторым идет колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac, а третьим - Ромен Барде из AG2R La Mondiale. На пятом месте располагается Ару, на 44-м - Зейц, на 62-м - Валгрен, на 70-м - Луценко, на 94-м - Кожатаев, на 115-м - Груздев, на 120-м - Гривко. В командном зачете "Астана" занимает восьмое место из 22 участников.





Финиширует "Тур де Франс" завтра, 23 июля, на Елисейских полях в Париже. Заключительный этап традиционно называют "этапом дружбы", то есть он не влияет на итоговую классификацию.

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