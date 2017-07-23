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30-летний мужчина утонул в реке Урал

23 июля 2017, 06:48

Мужчина утонул, купаясь на незарегистрированном пляже в дачном поселке.

В Атырау 30-летний мужчина утонул в реке Урал, сообщает МИА «Казинформ».

«Несчастный случай произошел в субботу вечером около 20 часов. В пригородном поселке Курилкино 30-летний мужчина утонул, купаясь на незарегистрированном пляже в дачном поселке. Тело молодого человека было найдено спустя несколько часов. В поисках утонувшего человека принимали участие 4 человека личного состава ГУ ЗРАОСО», - сообщил начальник водно-спасательного отдела Самат Кумашев.

Напомним, на этой неделе в Атырауской области в поселке Береке Махамбетского района в реке Урал утонул 8-летний мальчик.

Фото: МИА "Казинформ"

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