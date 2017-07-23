Рейтинг Макрона упал на 10 процентных пунктов за месяц
23 июля 2017, 08:48
Это наиболее сильное падение доверия населения к президенту спустя три месяца у власти, не считая потери 15 пунктов у Жака Ширака.
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона за месяц потерял 10 процентных пунктов и составляет 54 процента, сообщает Лента.ру.
Как отмечается, это наиболее сильное падение доверия населения к президенту спустя три месяца у власти, не считая потери 15 пунктов у Жака Ширака в мае-июле 1995 года.
Такая динамика обусловлена проблемами с принятием военного бюджета, опасениями, связанными с реформами в сфере пенсионного обеспечения, трудового права, налогообложения.
При этом рейтинг Макрона находится по-прежнему на высоком уровне, если сравнивать с предшественниками. В сентябре 1981 года у Франсуа Миттерана рейтинг находится на уровне 48 процентов, у Франсуа Олланда — 56 процентов в июле 2012-го, и лишь у Николя Саркози показатель заметно лучше — 66 процентов в июле 2007 года.
7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента.
По итогам состоявшихся в июне парламентских выборов партия Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» одержала победу. Ее представители получили 308 из 577 мест в нижней палате французского парламента.
Фото: POOL New
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