В Швейцарии почти 20 гостей вечеринки пострадали в ДТП с трактором

Как сообщил представитель полиции, трактор спускался с горы и перевернулся вместе с прицепом. В результате пострадали 18 человек, трое из них получили тяжелые ранения. Их жизни ничего не угрожает, добавили в полиции.





Причина ДТП пока неясна. На место прибыли восемь карет скорой помощи, два вертолета, а также 75 пожарных, медиков и полицейских. Все пострадавшие были доставлены в больницы кантона Ааргау и города Люцерн.



