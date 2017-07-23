"Потому что нельзя быть на свете красивой такой": фото звёзд без макияжа
23 июля 2017, 09:24
Стоит заметить, что не все знаменитости без косметики выглядят настолько ужасно, как мы себе представляем!
Мы привыкли видеть звёзд при полном параде, с тонной косметики, а на обложках журналов ещё и с огромным количеством фотошопа. В отдалении от теле- и видеокамер они снимают свои маски и превращаются в обычных людей. Стоит заметить, что не все знаменитости без косметики выглядят настолько ужасно, как мы себе представляем!
1. Леди Гага
2. Эмма Стоун
3. Камерон Диас
4. Дженнифер Энистон
5. Шакира
6. Риз Уизерспун
7. Гвинет Пэлтроу
8. Тайра Бэнкс
9. Энн Хэтэуэй
10. Ева Лонгория
11. Дженнифер Лопес
12. Сальма Хайек
13. Бейонсе
14. Милла Йовович
15. Хэлли Берри
Источник: Life.ru
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