"Потому что нельзя быть на свете красивой такой": фото звёзд без макияжа

Стоит заметить, что не все знаменитости без косметики выглядят настолько ужасно, как мы себе представляем!

Мы привыкли видеть звёзд при полном параде, с тонной косметики, а на обложках журналов ещё и с огромным количеством фотошопа. В отдалении от теле- и видеокамер они снимают свои маски и превращаются в обычных людей. Стоит заметить, что не все знаменитости без косметики выглядят настолько ужасно, как мы себе представляем!



