Восторженная толпа не отпускала Димаша со сцены в Астане

Любимец публики, казахстанский певец Димаш Кудайберген вернулся из Китая в Астану и стал гостем кинофестиваля "Евразия".

Фанаты певца скандировали "Димаш, Димаш" еще во время прохождения артистом красной дорожки на церемонии открытия международного события, а после исполнения им композиции "All by myself" и вовсе не отпустили со сцены.





"Апплодисменты на Родине совершенно другие", — с улыбкой сказал Димаш.





"Браво, бис, еще",- кричала толпа, взывая его сделать еще один музыкальный подарок. Некоторое время Кудайберген томил публику, которая замерла в ожидании положительного ответа.





"Позвольте мне посвятить свою недавнюю награду нашему ректору, мировой артистке – Айман Мусаходжаевой!",- сказал Димаш перед тем, как исполнить волю слушателей.