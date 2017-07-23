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Восторженная толпа не отпускала Димаша со сцены в Астане

23 июля 2017, 10:24

Димаш Кудайберген недавно первым среди казахстанских исполнителей удостоился награды MTV Music Awards Asia.

Любимец публики, казахстанский певец Димаш Кудайберген вернулся из Китая в Астану и стал гостем кинофестиваля "Евразия".

Фанаты певца скандировали "Димаш, Димаш" еще во время прохождения артистом красной дорожки на церемонии открытия международного события, а после исполнения им композиции "All by myself" и вовсе не отпустили со сцены.

"Апплодисменты на Родине совершенно другие", — с улыбкой сказал Димаш.

"Браво, бис, еще",- кричала толпа, взывая его сделать еще один музыкальный подарок. Некоторое время Кудайберген томил публику, которая замерла в ожидании положительного ответа.

"Позвольте мне посвятить свою недавнюю награду нашему ректору, мировой артистке – Айман Мусаходжаевой!",- сказал Димаш перед тем, как исполнить волю слушателей.

Димаш Кудайберген выбрал для повторного исполнения казахскую национальную композицию "Дударай" о любви русской девушки к казахскому джигиту. Поклонники артиста подпевали вместе с ним, а позже аплодировали стоя.

Казахстанский артист Димаш Кудайберген обладает уникальным голосом − вокальный диапазон певца составляет три с лишним октавы. Его звездный путь начался на фестивале искусств "Славянский базар" и достиг небывалых высот во время конкурса "I'm a Singer" в КНР.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



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